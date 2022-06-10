В Азербайджанской армии прошел учебно-методический сбор по материально-техническому обеспечению

Подведены итоги учебно-методического сбора с начальниками управлений, отделов (подразделений) материально-технического обеспечения родов войск, объединений и воинских частей Азербайджанской армии, находящихся в центральном подчинении.

Подведены итоги учебно-методического сбора с начальниками управлений, отделов (подразделений) материально-технического обеспечения родов войск, объединений и воинских частей Азербайджанской армии, находящихся в центральном подчинении.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Было отмечено, что в подведении итогов принял участие исполняющий обязанности начальника штаба материально-технического обеспечения Главного управления материально-технического обеспечения генерал-майор Гадир Насибов.

Были проведены занятия по вопросам организации ракетно-артиллерийской, автомобильной и бронетанковой служб по управлению вооружением и техникой, продовольственной, вещевой и топливной служб по управлению тылом, а также инспекции пожарной охраны.

В заключение были даны соответствующие поручения по усилению материально-технического и другого боевого обеспечения.