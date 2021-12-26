В Азербайджанской армии прошел курс по организации воспитательной работы

В Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии завершился курс по организации воспитательной работы, предусмотренный в целях повышения квалификации психологов Управлением идеологической работы и морально-психологического обеспечения министерства обороны.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.
Курс ориентирован на оценку психологического состояния военнослужащих, изучение социально-психологических процессов в воинских частях, в том числе послевоенных психологических процессов.
В конце мероприятия офицеры, прошедшие курс, были поздравлены и пожелали успехов в дальнейшей службе.