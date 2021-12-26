О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджанской армии прошел курс по организации воспитательной работы

В Азербайджанской армии прошел курс по организации воспитательной работы В Учебно-воспитательном центре Азербайджанской армии завершился курс, запланированный Управлением идеологической работы и морально-психологического обеспечения Минобороны по повышению квалификации психологов.
Армия
26 декабря 2021 г. 12:17
В Азербайджанской армии прошел курс по организации воспитательной работы

В Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии завершился курс по организации воспитательной работы, предусмотренный в целях повышения квалификации психологов Управлением идеологической работы и морально-психологического обеспечения министерства обороны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Курс ориентирован на оценку психологического состояния военнослужащих, изучение социально-психологических процессов в воинских частях, в том числе послевоенных психологических процессов.

В конце мероприятия офицеры, прошедшие курс, были поздравлены и пожелали успехов в дальнейшей службе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda tərbiyə işinin təşkili üzrə kurs keçirilib

Экслюзивные новости

Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
24 декабря 2021 г. 18:24
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
24 декабря 2021 г. 17:25
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
24 декабря 2021 г. 16:12
Место проведения матча Карабах - Марсель может измениться
Место проведения матча "Карабах" - "Марсель" может измениться
24 декабря 2021 г. 14:29
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
24 декабря 2021 г. 11:24
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
24 декабря 2021 г. 10:25
Предлагается создать Прикаспийский совет по ESG-трансформации
Предлагается создать Прикаспийский совет по ESG-трансформации
23 декабря 2021 г. 16:32
ОАО Азерэнержи проектирует новую подстанцию в Джебраиле
ОАО "Азерэнержи" проектирует новую подстанцию в Джебраиле
23 декабря 2021 г. 13:42
Посол Колумбии: Азербайджан - дружественная для нас страна с большим потенциалом
Посол Колумбии: Азербайджан - дружественная для нас страна с большим потенциалом
23 декабря 2021 г. 10:23
По факту бытового насилия в Госкомитет за год обратились 42 мужчины
По факту бытового насилия в Госкомитет за год обратились 42 мужчины
22 декабря 2021 г. 18:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi