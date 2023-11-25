В Азербайджанской армии проходят занятия по общественно-политической подготовке

В рамках мероприятий по просвещению личного состава проводятся занятия по общественно-политической подготовке военнослужащих Азербайджанской армии в полевых условиях.

В рамках мероприятий по просвещению личного состава проводятся занятия по общественно-политической подготовке военнослужащих Азербайджанской армии в полевых условиях.

Как сообщили Report в министерстве, военнослужащим подробно рассказывают об историческом значении дипломатической деятельности президента Азербайджана, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, а также о мужестве и отваге, проявленных азербайджанскими военными в боях.

С военнослужащими проводятся просветительские беседы, обмен мнениями, даются ответы на интересующие их вопросы и необходимые рекомендации по их службе.