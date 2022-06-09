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В Азербайджанской армии проходят интенсивные тактические учения с боевой стрельбой

В Азербайджанской армии проходят интенсивные тактические учения с боевой стрельбой С участием руководящего состава Министерства обороны на общевойсковых полигонах Азербайджанской Армии проводятся интенсивные тактические учения различных видов войск с боевой стрельбой.
Армия
9 июня 2022 г. 17:27
В Азербайджанской армии проходят интенсивные тактические учения с боевой стрельбой

С участием руководящего состава Министерства обороны на общевойсковых полигонах Азербайджанской армии проводятся интенсивные тактические учения различных видов войск с боевой стрельбой.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Основной целью проведения учений является повышение боеспособности подразделений, дальнейшее повышение уровня профессионализма путем развития практических навыков личного состава.

Согласно сценарию учений, обнаруженные условные цели противника уничтожаются различными средствами авиации, мотострелковыми, артиллерийскими и танковыми подразделениями во взаимодействии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda döyüş atışlı intensiv taktiki təlimlər başlayıb

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