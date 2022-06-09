В Азербайджанской армии проходят интенсивные тактические учения с боевой стрельбой

В Азербайджанской армии проходят интенсивные тактические учения с боевой стрельбой

С участием руководящего состава Министерства обороны на общевойсковых полигонах Азербайджанской Армии проводятся интенсивные тактические учения различных видов войск с боевой стрельбой.

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