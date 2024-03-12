В азербайджанской армии продолжаются тактико-специальные учения с участием спецназа

В азербайджанской армии продолжаются тактико-специальные учения на тему "Ведение боевых операций в условиях сугробов и суровых морозов" с частями и подразделениями спецназа.

В азербайджанской армии продолжаются тактико-специальные учения на тему "Ведение боевых операций в условиях сугробов и суровых морозов" с частями и подразделениями спецназа.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

Учения ведутся в соответствии с планом подготовки на текущий год. В ходе учений спецназ, уточнив задачи на карте, проник в глубину оперативного района и выполнил задачи по обезвреживанию диверсионной группы условного противника.

Также были отработаны правила передвижения по труднопроходимой высокогорной местности, крутым спускам и отвесным склонам с использованием альпинистского снаряжения.

На тактических учениях снайперы успешно выполнили задачи по индивидуальному и парному передвижению, выбору огневой позиции, маскировке, стрельбе по целям, расположенным на разных расстояниях.

В ходе учений, проводимых в целях расширения знаний и навыков командного состава по управлению подразделениями, ведению боевых операций и спасательных мероприятий, а также совершенствования практических навыков военнослужащих, деятельность спецназа была высоко оценена.