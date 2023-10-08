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В Азербайджанской армии продолжаются мероприятия по увольнению в запас срочников

В Азербайджанской армии продолжаются мероприятия по увольнению в запас срочников В объединениях, соединениях и воинских частях Министерства обороны Азербайджана продолжаются мероприятия в связи с исполнением Распоряжения президента Азербайджанской Республики "O призыве с 1 по 30 октября 2023 года граждан Азербайджанской Республики на
Армия
8 октября 2023 г. 10:39
В Азербайджанской армии продолжаются мероприятия по увольнению в запас срочников

В Азербайджанской армии продолжаются мероприятия, связанные с исполнением Распоряжения Президента Азербайджанской Республики "О призыве с 1 по 30 октября 2023 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы".

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

По приказу министра обороны в воинских частях проводятся церемонии проводов военнослужащих, уволенных из армии в связи с завершением срока службы.

Была награждена группа военнослужащих, отличившихся в ходе выполнения задач, поставленных в период прохождения службы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXidmət müddəti başa çatan hərbi qulluqçuların tərxis olunması üzrə tədbirlər davam edir

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