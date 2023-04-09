В Азербайджанской армии продолжаются акции по посадке деревьев

В связи с исполнением распоряжения Президента Азербайджанской Республики об объявлении 2023 года в Азербайджанской Республике "Годом Гейдара Алиева", в Азербайджанской армии продолжается деятельность в соответствии с планом мероприятий, утвержденным минис

В связи с исполнением распоряжения Президента Азербайджанской Республики об объявлении 2023 года в Азербайджанской Республике "Годом Гейдара Алиева", в Азербайджанской армии продолжается деятельность в соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева в воинских частях были проведены очередные акции по посадке деревьев.

В акциях с участием представителей Министерства обороны, районной исполнительной власти, районной организации партии "Ени Азербайджан", волонтеров и военнослужащих, сначала были возложены цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева на территории воинской части. Минутой молчания была почтена память общенационального лидера и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана.

В ходе акций, призванных внести вклад в сохранение природы, восстановление экобаланса, защиту окружающей среды, обогащение атмосферы кислородом и привлечь внимание общественности к важности озеленения, были посажены различные виды деревьев.