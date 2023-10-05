В Азербайджанской армии продолжается процесс приема призывников

В связи с исполнением соответствующего распоряжения президента Азербайджанской Республики о призыве с 1 по 30 октября 2023 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу, в учебных воинских частях Азербайджанской армии пр

В связи с исполнением соответствующего распоряжения президента Азербайджанской Республики о призыве с 1 по 30 октября 2023 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу, в учебных воинских частях Азербайджанской армии продолжается прием новобранцев.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Поступившие на службу новобранцы после постановки на учет в пунктах приема воинских частей проходят повторный осмотр военно-врачебной комиссией в медпунктах, полностью обеспечиваются военной формой, соответствующей сезону, и другими видами снабжения.

Во всех воинских частях особое внимание уделяется питанию личного состава, в солдатских столовых с соблюдением санитарно-гигиенических норм три раза в день в соответствии с нормой готовится высококалорийная пища. В меню преобладают блюда национальной кухни.

Призывникам подробно излагаются особенности военной службы, воинской части, в которой им предстоит служить, дается информация о распорядке дня и правилах безопасности, проводятся просветительские и индивидуальные беседы, в ходе которых определяются их психологические особенности.

В соответствии с программой подготовки новобранцев проводятся индивидуальные подготовительные занятия. На занятиях новобранцам разъясняют соответствующие требования устава и военного законодательства, правила воинской дисциплины, осваиваются элементы упражнений по строевой, физической и огневой подготовке.