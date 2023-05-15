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В азербайджанской армии продолжается цикл мероприятий в рамках «Года Гейдара Алиева»

В азербайджанской армии продолжается цикл мероприятий в рамках «Года Гейдара Алиева» В связи с исполнением распоряжения президента Азербайджанской Республики "Об объявлении 202 года в Азербайджанской Республике "Годом Гейдара Алиева", в Азербайджанской армии продолжаются мероприятия в соответствии с планом, утвержденным министром обороны
Армия
15 мая 2023 г. 10:37
В азербайджанской армии продолжается цикл мероприятий в рамках «Года Гейдара Алиева»

В связи с исполнением распоряжения президента Азербайджанской Республики "Об объявлении 202 года в Азербайджанской Республике "Годом Гейдара Алиева", в Азербайджанской армии продолжаются мероприятия в соответствии с планом, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

По случаю 100-летия общенационального лидера в подчиненных Министерству обороны предприятиях и в воинских частях были проведены очередные акции по посадке деревьев, а также спортивные мероприятия.

Сначала были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Минутой молчания была почтена память общенационального лидера и сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

В ходе акций, призванных внести вклад в сохранение природы, восстановление экобаланса, защиту окружающей среды, обогащение атмосферы кислородом и привлечь внимание общественности к важности озеленения, были посажены различные виды деревьев и цветов, проведены работы по благоустройству.

В рамках цикла мероприятий также было проведено первенство по футболу среди военнослужащих, победителям были вручены кубки, медали и дипломы.

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Версия на английском языке ФотоSeries of events within 'Year of Heydar Aliyev' continues
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda "Heydər Əliyev İli" çərçivəsində keçirilən silsilə tədbirlər davam edir

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