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В Азербайджанской Армии повышается уровень профессионализма водителей

В Азербайджанской Армии повышается уровень профессионализма водителей 14:11
Армия
16 декабря 2022 г. 14:28
В Азербайджанской Армии повышается уровень профессионализма водителей

С целью повышения профессионализма и уровня подготовки военнослужащих Азербайджанской Армии, проходящих службу по специализации водитель, в воинских частях и учебных центрах проводятся теоретико-практические занятия.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Основной целью занятий является обучение водителей безопасному управлению военными транспортными средствами в любых погодных условиях, на местности с различным рельефом, правильной эксплуатации техники по назначению и надлежащему техническому обслуживанию.

Отметим, что для эффективного проведения занятий воинские части полностью обеспечены необходимыми средствами обучения, оборудованием и устройствами.

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Версия на английском языке ФотоDrivers’ professionalism being increased in Azerbaijan Army
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda sürücülərin məşğələləri keçirilir

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