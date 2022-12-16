В Азербайджанской Армии повышается уровень профессионализма водителей

14:11

С целью повышения профессионализма и уровня подготовки военнослужащих Азербайджанской Армии, проходящих службу по специализации водитель, в воинских частях и учебных центрах проводятся теоретико-практические занятия.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Основной целью занятий является обучение водителей безопасному управлению военными транспортными средствами в любых погодных условиях, на местности с различным рельефом, правильной эксплуатации техники по назначению и надлежащему техническому обслуживанию.

Отметим, что для эффективного проведения занятий воинские части полностью обеспечены необходимыми средствами обучения, оборудованием и устройствами.