О нас
Report Georgia
Аудио новости

В азербайджанской армии подготовлен совместный план мероприятий по борьбе с наркоманией

В азербайджанской армии подготовлен совместный план мероприятий по борьбе с наркоманией В азербайджанской армии подготовлен совместный план мероприятий на 2022 учебный год по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.
Армия
8 января 2022 г. 10:02
В азербайджанской армии подготовлен совместный план мероприятий по борьбе с наркоманией

В азербайджанской армии подготовлен совместный план мероприятий на 2022 учебный год по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Согласно плану, в рамках просветительских мероприятий, проводимых в нашей стране в сфере борьбы с наркоманией, предусмотрено проведение семинаров и встреч в воинских частях и соединениях азербайджанской армии, а также в специальных военно-учебных заведениях. На мероприятиях будет представлена подробная информация о работе, проводимой по предотвращению пристрастия молодежи к этим пагубным привычкам, мерах по борьбе с наркоманией в азербайджанской армии, в том числе о разрушительном воздействии наркотиков на организм человека, этапах формирования наркозависимости, трагических последствиях, обусловленных употреблением наркотиков, и другим темам.

На семинарах и встречах будут даны ответы на интересующие военнослужащих вопросы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Joint action plan on combating drug abuse developed in Azerbaijan Army
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda narkomaniyaya qarşı mübarizəyə dair birgə tədbirlər planı hazırlanıb

Самое важное

Генпрокуратура: Расследуется факт вырубки деревьев в Баку экс-депутатом
Генпрокуратура: Расследуется факт вырубки деревьев в Баку экс-депутатом
7 января 2022 г. 13:15
Президенты Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Казахстане
Президенты Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Казахстане
6 января 2022 г. 19:57
В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб
В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб
6 января 2022 г. 12:35
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
6 января 2022 г. 11:51
Военный автомобиль ВС Азербайджана попал в ДТП, два человека получили ранения
Военный автомобиль ВС Азербайджана попал в ДТП, два человека получили ранения
5 января 2022 г. 20:24
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
5 января 2022 г. 14:19
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
5 января 2022 г. 09:47
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти
4 января 2022 г. 19:10
МВД: В 2021 году на освобожденных территориях обнаружены 225 автоматов, 102 миномета
ФотоМВД: В 2021 году на освобожденных территориях обнаружены 225 автоматов, 102 миномета
3 января 2022 г. 13:22
Задержан застреливший военнослужащих ГПС
Задержан застреливший военнослужащих ГПС
3 января 2022 г. 10:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi