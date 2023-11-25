О нас

В азербайджанской армии отметили День Кяльбаджара

В азербайджанской армии отметили День Кяльбаджара В одном из подразделений азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе проведено мероприятие по случаю 25 Ноября - Дня города Кяльбаджар.
Армия
25 ноября 2023 г. 20:11
В азербайджанской армии отметили День Кяльбаджара

В одном из подразделений азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе проведено мероприятие по случаю 25 Ноября - Дня города Кяльбаджар.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На мероприятии минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за территориальную целостность наших земель. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие отметили, что благодаря решимости и дальновидной политике победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева исторические земли Азербайджана были освобождены от оккупации, была полностью обеспечена территориальная целостность страны. Было особо подчеркнуто, что День города Кяльбаджар отмечается с большой гордостью в каждом уголке нашей страны, в том числе на освобожденных территориях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Kəlbəcərdə yerləşən bölmələrindən birində şəhər günü qeyd edilib

Самое читаемое

Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
ФотоСтаринные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
20 ноября 2023 г. 08:53
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
20 ноября 2023 г. 11:32
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
20 ноября 2023 г. 19:45
В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
21 ноября 2023 г. 11:27
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
21 ноября 2023 г. 13:37
В Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
ФотоВ Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
22 ноября 2023 г. 10:29
В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57
В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
24 ноября 2023 г. 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi