В азербайджанской армии отметили День Кяльбаджара

В одном из подразделений азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе проведено мероприятие по случаю 25 Ноября - Дня города Кяльбаджар.

В одном из подразделений азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе проведено мероприятие по случаю 25 Ноября - Дня города Кяльбаджар.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На мероприятии минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за территориальную целостность наших земель. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие отметили, что благодаря решимости и дальновидной политике победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева исторические земли Азербайджана были освобождены от оккупации, была полностью обеспечена территориальная целостность страны. Было особо подчеркнуто, что День города Кяльбаджар отмечается с большой гордостью в каждом уголке нашей страны, в том числе на освобожденных территориях.