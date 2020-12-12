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В Азербайджанской Армии отмечен День памяти общенационального лидера

В Азербайджанской Армии отмечен День памяти общенационального лидера На мероприятиях минутой молчания была почтена светлая память Великого вождя и возложены цветы к его памятнику
Армия
12 декабря 2020 г. 15:51
В Азербайджанской Армии отмечен День памяти общенационального лидера

12 декабря во всех видах войск, в том числе в Отдельной общевойсковой армии, воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, в воинских объединениях и соединениях, специальных военно-учебных заведениях и военно-медицинских учреждениях Азербайджанской Армии, проведен ряд мероприятий по случаю Дня памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На мероприятиях минутой молчания была почтена светлая память Великого вождя и возложены цветы к его памятнику.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİşğaldan azad edilən ərazilərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü qeyd olunub

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