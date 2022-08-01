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В азербайджанской армии начался новый учебный период

В азербайджанской армии начался новый учебный период В соответствии с требованиями, выдвинутыми президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, приказами и распоряжениями министра обороны, в целях обеспечения высокого уровня боевой готовности войск в
Армия
1 августа 2022 г. 18:54
В азербайджанской армии начался новый учебный период

В соответствии с требованиями, выдвинутыми президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, приказами и распоряжениями министра обороны, в целях обеспечения высокого уровня боевой готовности войск в азербайджанской армии продолжается учебно-тренировочный процесс.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Согласно утвержденному плану боевой подготовки на 2022 год, в видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях азербайджанской армии состоялись церемонии по случаю начала нового учебного периода.

На церемониях состоялся вынос боевого знамени на плац, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие довели до внимания личного состава приказы и требования министра обороны в связи с началом нового учебного периода, задачи, стоящие перед азербайджанской армией, и другие вопросы.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.

Отметим, что в связи с началом нового учебного периода будут проведены мероприятия по проверке состояния боеготовности воинских частей. Покинув по тревоге пункты постоянной дислокации, подразделения направятся в учебные центры и на общевойсковые полигоны.

На занятиях, которые состоятся с учетом опыта, обретенного в Отечественной войне, и в ходе современных боевых операций, основное внимание будет уделено совершенствованию взаимодействия между командованием и войсками, в том числе повышению боеспособности подразделений.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda yeni tədris dövrü başlayıb

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