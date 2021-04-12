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В Азербайджанской армии начались учения ракетно-артиллерийских подразделений с боевой стрельбой

В Азербайджанской армии начались учения ракетно-артиллерийских подразделений с боевой стрельбой Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2021 год, подразделения ракетных и артиллерийских войск начали тактические учения с боевой стрельбой.
Армия
12 апреля 2021 г. 15:11
В Азербайджанской армии начались учения ракетно-артиллерийских подразделений с боевой стрельбой
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Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2021 год, подразделения ракетных и артиллерийских войск начали тактические учения с боевой стрельбой.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, в ходе учений будут проведены образцовые боевые стрельбы с применением боевой техники.

С учетом опыта, приобретенного во время Отечественной войны, основные усилия на учениях будут направлены на совершенствование навыков по управлению подразделениями в дневное и ночное время суток в условиях, максимально приближенных к боевым, а также на организацию боевой деятельности при взаимодействии с другими видами войск.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Army launches tactical exercises of missile and artillery batteries
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda raket-artilleriya batareyalarının döyüş atışlı taktiki təlimləri başlayıb

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