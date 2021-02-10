В Азербайджанской армии изучают современное вооружение

С личным составом проводятся теоретические и практические занятия по углубленному изучению современного вооружения

Новый учебный год, начавшийся в Азербайджанской армии, продолжается в объединениях, соединениях, воинских частях, специальных военно-учебных заведениях и органах управления.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В соответствии с требованиями Верховного главнокомандующего, приказами и распоряжениями министра обороны, задачи, поставленные перед Азербайджанской армией в новом учебном году, направлены на пресечение реальных угроз и рисков в пределах страны, в частности, на освобожденных территориях.

В связи с началом нового учебного года во всех воинских частях проводится строевой смотр личного состава, проверяются учебно-материальная база и полное оснащение подразделений.

По поручению министра обороны с личным составом проводятся теоретические и практические занятия по углубленному изучению современного вооружения, военной техники и других боевых средств, имеющихся в распоряжении подразделений, и их применению в различных климатических и сложных рельефных условиях. Особое внимание уделяется состоянию здоровья военнослужащих.