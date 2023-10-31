В Азербайджане завершился очередной призыв на военную службу

В Азербайджане завершился очередной призыв на действительную военную службу.

В Азербайджане завершился очередной призыв на действительную военную службу.

Как сообщает Report, в течение октября был успешно организован процесс комплектации Вооруженных сил Азербайджана призывниками.

Отметим, что президент Ильхам Алиев 16 июля подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 октября 2023 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Глава государства постановил с 1 по 30 октября 2023 года призвать на срочную действительную военную службу граждан Азербайджана 2005 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1988-2004 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

С 1 по 30 октября 2023 года в запас уволены отслужившие положенный срок военнослужащие срочной действительной военной службы.