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В Азербайджане завершился июльский призыв на срочную действительную военную службу

В Азербайджане завершился июльский призыв на срочную действительную военную службу В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 1 июня 2022 года, завершился очередной призыв на действительную военную службу.
Армия
30 июля 2022 г. 11:17
В Азербайджане завершился июльский призыв на срочную действительную военную службу

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 1 июня 2022 года, завершился очередной призыв на действительную военную службу.

Как сообщает Report, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу обеспечила исполнение распоряжения, и в июле успешно завершилось укомплектование Вооруженных сил Азербайджана призывниками.

В соответствии с распоряжением, с 1 по 30 июля 2022 года на срочную действительную военную службу отправлены граждане Азербайджанской Республики 2004 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1987-2003 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах АР.

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