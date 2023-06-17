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В Азербайджане завершены учебные сборы с военнообязанными

В Азербайджане завершены учебные сборы с военнообязанными В Н-ской воинской части завершены учебные сборы с военнообязанными запаса, проводившиеся в соответствии с планом подготовки на 2023 год.
Армия
17 июня 2023 г. 10:52
В Азербайджане завершены учебные сборы с военнообязанными

В Н-ской воинской части завершены учебные сборы с военнообязанными запаса, проводившиеся в соответствии с планом подготовки на 2023 год.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Согласно плану, военнообязанные выполнили практические упражнения стрельб из разнокалиберного стрелкового оружия и гранатометов.

В ходе учебных сборов с военнообязанными были проведены занятия по строевой подготовке, подготовке по связи, военнообязанные освоили тактико-технические характеристики, правила неполной сборки-разборки и эксплуатации оружия, отработали методы эвакуации раненых после оказания первой медицинской помощи.

Все задачи, поставленные в ходе учебных сборов, проводимых в целях совершенствования боевых навыков, знаний и умений военнообязанных запаса, были успешно выполнены.

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