В Азербайджане завершены учебные сборы с военнообязанными

В Н-ской воинской части завершены учебные сборы с военнообязанными запаса, проводившиеся в соответствии с планом подготовки на 2023 год.

В Н-ской воинской части завершены учебные сборы с военнообязанными запаса, проводившиеся в соответствии с планом подготовки на 2023 год.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Согласно плану, военнообязанные выполнили практические упражнения стрельб из разнокалиберного стрелкового оружия и гранатометов.

В ходе учебных сборов с военнообязанными были проведены занятия по строевой подготовке, подготовке по связи, военнообязанные освоили тактико-технические характеристики, правила неполной сборки-разборки и эксплуатации оружия, отработали методы эвакуации раненых после оказания первой медицинской помощи.

Все задачи, поставленные в ходе учебных сборов, проводимых в целях совершенствования боевых навыков, знаний и умений военнообязанных запаса, были успешно выполнены.