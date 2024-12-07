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В Азербайджане временно ограничены встречи с новобранцами в воинских частях

В Азербайджане временно ограничены встречи с новобранцами в воинских частях 13:50
Армия
7 декабря 2024 г. 14:08
В Азербайджане временно ограничены встречи с новобранцами в воинских частях

В Азербайджане введены временные ограничения на посещение воинских частей для встреч с новобранцами, находящимися на этапе адаптации.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении министерств обороны и здравоохранения.

Эти ограничения направлены на защиту здоровья военнослужащих в связи с понижением температуры воздуха в зимний период и повышенным риском заражения сезонными респираторными вирусными инфекциями.

Закрытость военных частей и ограничение контактов с гражданскими позволяет командованию и медицинскому персоналу эффективно проводить профилактические мероприятия, чтобы избежать заболеваний, говорится в заявлении.

С личным составов проводятся разъяснительные беседы о правилах правильного питания, личной гигиене и важности профилактики в повседневной жизни.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi hissələrdə gənc əsgərlərlə görüşə müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub - BİRGƏ MƏLUMAT

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