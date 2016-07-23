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    В Азербайджане военные части снабжаются охлаждающим оборудованием и средствами

    Военнослужащие постоянно обеспечиваются питьевой водой в упаковках

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Согласно поручению президента Азербайджанской Республики, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева, в жаркие летние дни в целях охраны здоровья личного состава, особенно молодых солдат, обеспечения их удобств и нормальных условий для отдыха военные части снабжаются охлаждающим оборудованием и средствами.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    В результате проведенных мер в общежитиях, столовых, других административных зданиях и учебных комнатах на полигонах установлены современные кондиционеры. В то же время, для укрытия личного состава от солнечных лучей на территории военных частей установлены временные навесы и душевые кабины. Военнослужащие постоянно обеспечиваются питьевой водой в упаковках.

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