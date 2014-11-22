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    В Азербайджане внесены поправки в закон "О статусе военнослужащих"

    Документ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении поправок в закон "О статусе военнослужащих". Как сообщает Report, поправки внесены с целью приведения закона "О статусе военнослужащих" в соответствие с кодексом миграции.

    Согласно поправкам, военнослужащие (кроме военных атташе, военных представителей и их помощников) вооруженных соединений, созданных на основе законодательств страны и вооруженных сил Азербайджана, а также военнослужащие-срочники, проходящие действительную военную службу и привлеченные к международным военным учениям, антитеррористическим, спасательным и связанным со служебными нуждами мероприятиям, проводимым за пределами Азербайджанской республики, смогут выехать за ее границу по разрешению, официально утвержденному соответствующим органом исполнительной власти.

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