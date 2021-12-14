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В Азербайджане в текущем году начали действовать 19 новых воинских частей ГПС

В Азербайджане в текущем году начали действовать 19 новых воинских частей ГПС "В текущем году в Азербайджане начали действовать 19 новых воинских частей и 104 погранично-боевых пункта".
Армия
14 декабря 2021 г. 17:01
В Азербайджане в текущем году начали действовать 19 новых воинских частей ГПС
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"В текущем году в Азербайджане начали действовать 19 новых воинских частей и 104 погранично-боевых пункта".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственной пограничной службы генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев во время выступления 14 декабря на мероприятии в Зангиланском районе по случаю открытия новой пограничной комендатуры на государственной границе с Арменией.

Было подчеркнуто, что посещение президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в октябре текущего года трех воинских частей ГПС на освобожденных от оккупации территориях является выражением высокого доверия к вопросам охраны границы и вдохновляет пограничников на успешную службу.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Border Service launches 19 new military units, 104 border checkpoints in 2021
Версия на азербайджанском языке Bu il DSX-nin 19 yeni hərbi hissəsi və 104 sərhəd-döyüş məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb

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