В Азербайджане в текущем году начали действовать 19 новых воинских частей ГПС

"В текущем году в Азербайджане начали действовать 19 новых воинских частей и 104 погранично-боевых пункта".

"В текущем году в Азербайджане начали действовать 19 новых воинских частей и 104 погранично-боевых пункта".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственной пограничной службы генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев во время выступления 14 декабря на мероприятии в Зангиланском районе по случаю открытия новой пограничной комендатуры на государственной границе с Арменией.

Было подчеркнуто, что посещение президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в октябре текущего года трех воинских частей ГПС на освобожденных от оккупации территориях является выражением высокого доверия к вопросам охраны границы и вдохновляет пограничников на успешную службу.