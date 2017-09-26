В Азербайджане успешно продолжаются совместные летно-тактические учения "TurAz Qartalı - 2017" - ФОТО

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Гянджа. 26 сентября. REPORT.AZ/ Продолжаются совместные летно-тактические учения Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции "TurAz Qartalı - 2017".

Как сообщает западное бюро Report, в учениях принимают участие до 30 авиационных средств, состоящих из самолетов МиГ-29, F-16, Су-25, C-130 Herkules, A-400 M, CASA CN-235 и вертолетов Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70.

В ходе учений военная авиация двух стран проводит полеты с целью выполнить задания по планированию совместной деятельности, изучению возможностей взаимодействия по проведению операций и боевой координации, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей с нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи.

Главный штурман ВВС Азербайджана, полковник Фаик Алиев в интервью журналистам заявил, что эти совместные учения Азербайджана и Турции с участием пилотов проводятся уже в 5-й раз, и имеют большое значение: "В учениях принимают участие боевые самолеты и вертолеты с базы воздушных сил Турции. На наших совместных учениях уже нет никаких проблем в совместном выполнении условных боевых заданий. Мы уже достигли уровня выполнения боевого задания на высоком уровне".

Отметим, что на данный момент полеты в рамках совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı - 2017" производятся в аэропортах Евлаха, Кюрдемира, Гала и Г.З.Тагиева.

К учениям привлечено более 300 человек из личного состава и свыше 40 пилотов. Совместные тактические учения продлятся до 30 сентября.