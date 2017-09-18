 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане стартовали широкомасштабные учения - ВИДЕО

    Учения продлятся до 22-го сентября© Mod.gov.az

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, 18-го сентября стартовали широкомасштабные учения с участием различных видов и родов войск.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    На учения привлекаются до 15 000 личного состава военнослужащих, более 150-ти единиц танков и бронетехники, до 120-ти ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 20 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.

    Учения продлятся до 22-го сентября.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi