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В Азербайджане состоялось открытие новых воинских частей ВВС

В Азербайджане состоялось открытие новых воинских частей ВВС Созданные в воинских частях условия положительно скажутся на поддержании высокого уровня боевой готовности ВВС, обеспечат качественную организацию и несение боевого дежурства
Армия
18 марта 2021 г. 14:54
В Азербайджане состоялось открытие новых воинских частей ВВС

По поручению президента Азербайджанской Республики, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжается деятельность по повышению боеготовности и улучшению социально-бытовых условий личного состава Военно-воздушных сил (ВВС).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

18 марта министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в церемонии открытия новопостроенного и капитально отремонтированного двух воинских частей ВВС.

Ознакомившись с условиями, созданными для личного состава, Министр обороны осмотрел здания штаба, солдатские казармы, медицинские пункты, столовые, учебные классы, продовольственные и вещевые склады, банно-прачечные и котельные комплексы, строевые плацы, контрольно-пропускные пункты, а также другие служебные и административные объекты, расположенные на территории воинских частей.

Было отмечено, что созданные в воинских частях условия положительно скажутся на поддержании высокого уровня боевой готовности ВВС, обеспечат качественную организацию и несение боевого дежурства с целью более надежной защиты воздушного пространства страны.

Затем генерал-полковник З.Гасанов также проинспектировал пункт управления полетом и наземную станцию управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на территории реконструированной воинской части. Министру обороны было доложено, что оснащенный современным оборудованием пункт управления и наземная станция обеспечат непрерывную и качественную координацию полетов военной авиации и БПЛА.

Министр обороны поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему наращиванию возможностей военной авиации.

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