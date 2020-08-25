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Состоялась церемония открытия международного конкурса "Кубок моря"

Состоялась церемония открытия международного конкурса "Кубок моря" Сегодня на базе Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана состоялась церемония открытия международного конкурса "Кубок моря".
Армия
25 августа 2020 г. 22:04
Состоялась церемония открытия международного конкурса Кубок моря

Сегодня на базе Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана состоялась церемония открытия международного конкурса "Кубок моря".

Как передает Report со ссылкой на министерство обороны, в мероприятии приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и другие гости.

Вначале гости, возложив цветы к установленному перед штабом ВМС памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтили его память.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поприветствовал участников и гостей церемонии и объявил международный конкурс "Кубок моря" открытым.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил за организацию мероприятия на высоком уровне.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Dəniz kuboku” beynəlxalq müsabiqəsinin açılış mərasimi keçirilib

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