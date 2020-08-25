Состоялась церемония открытия международного конкурса "Кубок моря"

Сегодня на базе Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана состоялась церемония открытия международного конкурса "Кубок моря".

Сегодня на базе Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана состоялась церемония открытия международного конкурса "Кубок моря".

Как передает Report со ссылкой на министерство обороны, в мероприятии приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и другие гости.

Вначале гости, возложив цветы к установленному перед штабом ВМС памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтили его память.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поприветствовал участников и гостей церемонии и объявил международный конкурс "Кубок моря" открытым.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил за организацию мероприятия на высоком уровне.