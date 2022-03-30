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В Азербайджане состоится международная конференция, посвященная проблеме мин

В Азербайджане состоится международная конференция, посвященная проблеме мин В Азербайджане состоится международная конференция с целью обсуждения в глобальной плоскости одной из самых серьезных угроз миру и безопасности во всем мире - минной проблемы, в том числе международного признания проблемы массово заминированных осв
Армия
30 марта 2022 г. 15:11
В Азербайджане состоится международная конференция, посвященная проблеме мин

В Азербайджане состоится международная конференция с целью обсуждения в глобальной плоскости одной из самых серьезных угроз миру и безопасности во всем мире - минной проблемы, в том числе международного признания проблемы массово заминированных освобожденных территорий Азербайджана, совместного обсуждения существующих в этой области вызовов и возможностей.

Как сообщает Report, конференция пройдет 31 марта и 1 апреля 2022 года при совместной организации Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) и программы развития ООН (ПРООН).

Основные вопросы, стоящие на повестке конференции, включают совершенствование механизмов сотрудничества для укрепления глобальных усилий по добыче полезных ископаемых, совместное участие правительственных организаций, международного сообщества, частного сектора и гражданского общества в этом процессе, применение передового опыта, инновационных методов и технологических инноваций.

В рамках конференции запланирован визит участников в город Агдам, где состоится осмотр регионального мобильного полевого лагеря ANAMA, брифинг в специальном представительстве президента Азербайджана по освобожденным от оккупации территориям, входящим в Карабахский экономический район, а затем - осмотр территорий, где непосредственно проводятся работы по разминированию.

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Версия на английском языке Azerbaijan to host an int'l conference on mine problem
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda mina probleminə həsr olunan beynəlxalq konfrans keçiriləcək

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