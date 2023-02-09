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В Азербайджане снизилось число преступлений против военной службы

В Азербайджане снизилось число преступлений против военной службы В Азербайджане в январе число преступлений против военной службы уменьшилось на 51,1 процента.
Армия
9 февраля 2023 г. 13:44
В Азербайджане снизилось число преступлений против военной службы

В Азербайджане в январе число преступлений против военной службы уменьшилось на 51,1 процента.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры.

Согласно информации, за отчетный период было раскрыто 100 процентов зарегистрированных в военной прокуратуре преступлений.

Сообщается, что в результате проделанной работы, а также благодаря взаимодействию Военной прокуратуры с Министерством обороны, Государственной пограничной службой, Внутренними войсками и другими военными учреждениями, в январе 2023 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года число зарегистрированных преступлений снизилось на 22,2 процента. В том числе преступления против военной службы сократились на 51,1%, преступления, связанные с нарушением правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности - на 33,3%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hərbi xidmət əleyhinə cinayətlər 51,1 faiz azalıb

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