В Азербайджане скончался разведчик, удостоенный маршалом Жуковым ордена - ФОТО

Мингячевир. 5 мая. REPORT.AZ/ В Мингячевире скончался разведчик, удостоенный маршалом Жуковым ордена "Красная Звезда".

Как сообщает ширванское бюро Report, Мири Агакишиев ушел из жизни в возрасте 96 лет.

М.Агакишиев родился в 1921 году в селе Рамал Уджарского района. Во время II Мировой войны он служил в разведывательной роте Белорусского фронта. Затем отличился во время успешной операции "Одра" на Польском фронте и был награжден маршалом Жуковым орденом "Красная Звезда".

Отметим, что после войны М.Агакишиев жил в Мингячевире и всю свою жизнь связал с этим городом.