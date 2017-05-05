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    В Азербайджане скончался разведчик, удостоенный маршалом Жуковым ордена - ФОТО

    Разведчик Мири Агакишиев скончался в возрасте 96 лет

    Мингячевир. 5 мая. REPORT.AZ/ В Мингячевире скончался разведчик, удостоенный маршалом Жуковым ордена "Красная Звезда". 

    Как сообщает ширванское бюро Report, Мири Агакишиев ушел из жизни в возрасте 96 лет.

    М.Агакишиев родился в 1921 году в селе Рамал Уджарского района. Во время II Мировой войны он служил в разведывательной роте Белорусского фронта. Затем отличился во время успешной операции "Одра" на Польском фронте и был награжден маршалом Жуковым орденом "Красная Звезда".

    Отметим, что после войны М.Агакишиев жил в Мингячевире и всю свою жизнь связал с этим городом. 

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