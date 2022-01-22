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В Азербайджане сданы в эксплуатацию новые военные объекты

В Азербайджане сданы в эксплуатацию новые военные объекты По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева были сданы в эксплуатацию новые и капитально отремонтированные военные объекты.
Армия
22 января 2022 г. 12:18
В Азербайджане сданы в эксплуатацию новые военные объекты

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева были сданы в эксплуатацию новые и капитально отремонтированные военные объекты.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Заместители министра обороны - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов и командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Анвар Эфендиев посетили учебную военную часть и расположенное в одном из регионов отделение Центрального продовольственного склада.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan commissions new military facilities
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda yeni hərbi obyektlər istifadəyə verilib

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