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    В Азербайджане сдан в эксплуатацию Центр подготовки снайперов

    ​Министр обороны дал соответствующие указания по повышению боевых качеств снайперов
    © Mod.gov.az

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Руководство министерства обороны посетило новый Центр подготовки снайперов.

    Как сообщили Report в министерстве, было доложено, что с целью совершенствования полевых навыков снайперов на территории центра была создана необходимая инфраструктура в условиях, максимально приближенных к боевым.

    Наблюдая за практическими стрельбами и другими упражнениями из пункта управления, министр обороны дал соответствующие указания по повышению боевых качеств снайперов.

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