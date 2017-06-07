В Азербайджане сдан в эксплуатацию Центр подготовки снайперов

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Руководство министерства обороны посетило новый Центр подготовки снайперов.

Как сообщили Report в министерстве, было доложено, что с целью совершенствования полевых навыков снайперов на территории центра была создана необходимая инфраструктура в условиях, максимально приближенных к боевым.

Наблюдая за практическими стрельбами и другими упражнениями из пункта управления, министр обороны дал соответствующие указания по повышению боевых качеств снайперов.