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В Азербайджане резервистов призывают на военные сборы

В Азербайджане резервистов призывают на военные сборы Согласно плану подготовки на 2021 год, утвержденному министром обороны, 25 октября в N-ской воинской части пройдут учебно-тренировочные сборы.
Армия
24 октября 2021 г. 14:37
В Азербайджане резервистов призывают на военные сборы

Согласно плану подготовки на 2021 год, утвержденному министром обороны, 25 октября в N-ской воинской части пройдут учебно-тренировочные сборы.

Об этом передает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

"Основной целью учебных сборов с привлечением группы военнообязанных, пребывающих в запасе, является повышение уровня их боевой подготовки, знаний и навыков.

На учениях военнообязанные получат возможность не только усовершенствовать ранее приобретенные боевые навыки, военную квалификацию и опыт, но и ознакомиться с современными образцами оружия и военной техники нашей армии, а также изучить правила их эксплуатации", - говорится в заявлении ведомства.

Сборы продлятся до 6 ноября.

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Версия на английском языке Reservists called up for military training in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке MN: Ehtiyatda olan bir qrup hərbi vəzifəli təlimə çağırılır

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