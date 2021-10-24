В Азербайджане резервистов призывают на военные сборы

Согласно плану подготовки на 2021 год, утвержденному министром обороны, 25 октября в N-ской воинской части пройдут учебно-тренировочные сборы.

Согласно плану подготовки на 2021 год, утвержденному министром обороны, 25 октября в N-ской воинской части пройдут учебно-тренировочные сборы.

Об этом передает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

"Основной целью учебных сборов с привлечением группы военнообязанных, пребывающих в запасе, является повышение уровня их боевой подготовки, знаний и навыков.

На учениях военнообязанные получат возможность не только усовершенствовать ранее приобретенные боевые навыки, военную квалификацию и опыт, но и ознакомиться с современными образцами оружия и военной техники нашей армии, а также изучить правила их эксплуатации", - говорится в заявлении ведомства.

Сборы продлятся до 6 ноября.