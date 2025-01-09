В Азербайджане разрабатывается механизм увольнения военнослужащих, достигших предельного возраста пребывания на службе

В Азербайджане разрабатываются механизмы для применения снижения предельного возраста призыва на военную службу и прохождения срочной действительной военной службы.

В Азербайджане разрабатываются механизмы для применения снижения предельного возраста призыва на военную службу и прохождения срочной действительной военной службы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу.

В Госслужбе отметили, что новые механизмы будут обнародованы общественности.

Отметим, что несколько граждан обратились в Информационное агентство Report с вопросом, будут ли вступившие в силу соответствующие изменения распространяться на лиц в возрасте 31-35 лет, которые в настоящее время проходят военную службу.

Напомним, что президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в законы о военной службе 29 декабря 2024 года. В соответствии с изменениями, призывниками считаются граждане Азербайджана мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на первичном воинском учете, а также лица, подлежащие воинскому учету, но не прошедшие срочную действительную военную службу. Ранее на срочную действительную военную службу призывались мужчины в возрасте от 18 до 35 лет.

Предельный возраст прохождения срочной действительной военной службы военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана снижен с 36,5 до 31,5 лет.