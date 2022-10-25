В Азербайджане названы средства, выделяемые на пограничную службу в будущем году

В Азербайджане названы средства, которые выделят на пограничную службу в будущем году.

В Азербайджане названы средства, которые выделят на пограничную службу в будущем году.

Как передает Report, это отражено в законопроекте "О госбюджете на 2023 год".

Отмечается, что в будущем году на пограничную службу прогнозируется выделить 470 810 792 манатов.

Напомним, что в проекте доходы государственного бюджета на 2023 год прогнозируются в размере 30,7 млрд манатов, что на 5,2% больше, чем в 2022 году, и на 16,4 процента больше, чем в 2021 году, и является самым высоким показателем в истории страны.