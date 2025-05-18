В Азербайджане проводятся совместные учения "Араз–2025"

Для участия в проходящих в Азербайджане совместных учениях "Араз–2025" в страну прибыли руководитель привлеченного к учениям из иранского состава и другие участники.

Для участия в проходящих в Азербайджане совместных учениях "Араз–2025" в страну из Ирана прибыли руководитель привлеченного к учениям состава и другие участники.

Об этом Report сообщили в азербайджанском оборонном ведомстве.

Состоялась встреча между руководителями учений и другими высокопоставленными представителями обеих стран.

На встрече был представлен брифинг о целях учений, их сценарии и месте проведения, процессе подготовки, правилах безопасности, а также о задачах, которые предстоит выполнить на различных этапах.

Отметим, что совместные учения "Араз–2025" будут проходить на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана до 21 мая.