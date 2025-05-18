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В Азербайджане проводятся совместные учения "Араз–2025"

В Азербайджане проводятся совместные учения "Араз–2025" Для участия в проходящих в Азербайджане совместных учениях "Араз–2025" в страну прибыли руководитель привлеченного к учениям из иранского состава и другие участники.
Армия
18 мая 2025 г. 11:12
В Азербайджане проводятся совместные учения Араз–2025

Для участия в проходящих в Азербайджане совместных учениях "Араз–2025" в страну из Ирана прибыли руководитель привлеченного к учениям состава и другие участники.

Об этом Report сообщили в азербайджанском оборонном ведомстве.

Состоялась встреча между руководителями учений и другими высокопоставленными представителями обеих стран.

На встрече был представлен брифинг о целях учений, их сценарии и месте проведения, процессе подготовки, правилах безопасности, а также о задачах, которые предстоит выполнить на различных этапах.

Отметим, что совместные учения "Араз–2025" будут проходить на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана до 21 мая.

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Версия на английском языке ФотоAraz-2025 joint exercise held in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda “Araz – 2025” birgə təlimi keçirilir – VİDEO

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