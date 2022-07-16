В Азербайджане состоялся очередной выпуск "Курса подготовки коммандос"

По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в Азербайджанской армии повышается уровень подготовки личного состава и боеспособности подразделений.

По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в Азербайджанской армии повышается уровень подготовки личного состава и боеспособности подразделений.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В соответствии с планом подготовки на 2022 год, состоялась церемония вручения сертификатов и беретов военнослужащим, успешно окончившим курс подготовки коммандос.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На церемонии выпуска было отмечено благотворное влияние курсов подготовки коммандос, организованных по опыту вооруженных сил Турции, на повышение боеспособности подразделений и профессионализма военнослужащих.

Успешно окончившим курс военнослужащим были вручены сертификаты и береты с пожеланием успехов в дальнейшей службе.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.