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В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения

В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения В Азербайджане находится группа военнослужащих Вооруженных сил и авиационные средства братской Турции, задействованные в предстоящих в нашей стране совместных тактических учениях, посвященных 100-летию образования Турецкой Республики.
Армия
17 октября 2023 г. 14:22
В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения

В Азербайджане находится группа военнослужащих Вооруженных сил и авиационные средства братской Турции, задействованные в предстоящих в нашей стране совместных тактических учениях, посвященных 100-летию образования Турецкой Республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Отметим, что совместные тактические учения, запланированные на 23-25 октября, пройдут по нескольким направлениям, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные территории.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Turkish armies to hold joint tactical exercises 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə orduları azad olunan ərazilərdə birgə taktiki təlim keçirəcək

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