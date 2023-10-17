В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения

В Азербайджане находится группа военнослужащих Вооруженных сил и авиационные средства братской Турции, задействованные в предстоящих в нашей стране совместных тактических учениях, посвященных 100-летию образования Турецкой Республики.

В Азербайджане находится группа военнослужащих Вооруженных сил и авиационные средства братской Турции, задействованные в предстоящих в нашей стране совместных тактических учениях, посвященных 100-летию образования Турецкой Республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Отметим, что совместные тактические учения, запланированные на 23-25 октября, пройдут по нескольким направлениям, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные территории.