В Азербайджане пройдет конкурс экипажей надводных кораблей Кубок моря

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Армейские международные игры – 2017 пройдут в период с 29 июля по 12 августа 2017 года.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Иван Бувальцев в ходе первой планирующей конференции.

«Армейские международные игры – 2017 пройдут в период с 29 июля по 12 августа 2017 года. Предлагается провести 28 международных конкурсов, включив в их состав 23 существующих и 5 новых. В их числе «Военное ралли» (совершение марша на расстояние более 2000 километров экипажами колесных бронированных машин), «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов», «Воин содружества» (конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих государств – участников СНГ), «Страж порядка» (конкурс военных полицейских) с использованием полосы препятствий «Гонки героев», «Дорожный патруль» (соревнование среди инспекторов военной автоинспекции)».

АрМИ-2017 пройдут на территории пяти государств (Российская Федерация, Республика Азербайджан, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Китайская Народная Республика).

Азербайджан проведет конкурс экипажей надводных кораблей «Кубок моря».

Также генерал Иван Бувальцев отметил: «Организационным комитетом игр направлены приглашения принять участие в третьих Армейских международных играх - 2017 оборонным ведомствам более 70 стран Азии, Америки, Африки и Европы».

По традиции открытие игр пройдет в Подмосковье в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» и на полигоне «Алабино» гонкой танковых экипажей в конкурсе «Танковый биатлон», - сообщает пресс-служба Минобороны России.