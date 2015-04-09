В Азербайджане проходят широкомасштабные оперативно-тактические учения - ФОТО

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил регион, в котором по поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева проходят учения. З.Гасанов ознакомился с размещенными в полевых условиях воинскими подразделениями и состоянием техники, проверил уровень их подготовки. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Руководство Минобороны посетило полевые пункты, проверило качество проводимых работ по общей подготовке и поинтересовалось участием личного состава, вооружения и боевой техники в учениях в условиях ночной видимости.

Учения продолжаются.