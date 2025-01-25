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В Азербайджане продолжаются учения с резервистами

В Азербайджане продолжаются учения с резервистами 12:31
Армия
25 января 2025 г. 12:45
В Азербайджане продолжаются учения с резервистами

В армии Азербайджана в рамках мероприятий, проводимых совместно с Государственной службой мобилизации и призыва на военную службу, продолжаются учения с участием резервистов.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе учений проводятся занятия по общественно-политической подготовке, медицинскому обучению, а также практические упражнения по оказанию первой медицинской помощи.

Резервисты также проходят огневую подготовку, изучая тактико-технические характеристики стрелкового оружия и гранатометов, а также выполняют практические стрельбы.

Цель учений — повысить знания и навыки резервистов, улучшить их практическую подготовку и поддерживать высокий уровень боеготовности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi vəzifəlilərlə praktiki atış çalışmaları icra edilib

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