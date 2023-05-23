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Продолжаются практические занятия, проводимые с курсантами в ходе полевых выходов

Продолжаются практические занятия, проводимые с курсантами в ходе полевых выходов В Горном учебном центре коммандос продолжается "Начальный курс коммандос" с участием курсантов 4-го курса Военного института им. Гейдара Алиева.
Армия
23 мая 2023 г. 12:55
Продолжаются практические занятия, проводимые с курсантами в ходе полевых выходов

В Горном учебном центре коммандос продолжается "Начальный курс коммандос" с участием курсантов 4-го курса Военного института им. Гейдара Алиева.

Как сообщает Report об этом сообщили в министерстве обороны.

Ознакомившись с правилами безопасности, курсанты Военного института выполняют различные нормативы по строевой и физической подготовке, на учебной площадке совершенствуют навыки приведения оружия в боевую готовность, а также оттачивают навыки обнаружения и уничтожения точным огнем целей условного противника.

В ходе полевых выходов привлеченный к курсам состав в боевом городке в населенных пунктах обучают современным боевым приемам, альпинизму и другим действиям в соответствии с условиями реального боя.

В курсе подготовки коммандос, проводимом в целях подготовки профессиональных офицерских кадров с применением турецкой модели, основное внимание уделяется совершенствованию теоретических знаний и полевых навыков курсантов.

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Версия на английском языке Azerbaijani commandos undergo training courses in accordance with Turkish model
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Türkiyə modeli üzrə komandolar hazırlanır

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