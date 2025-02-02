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В Азербайджане почтили память шехидов Отечественной войны

В Азербайджане почтили память шехидов Отечественной войны В память о Замине Аллахверди оглу Мамедове и Мураде Теймуршах оглу Мамедли, павших за территориальную целостность Азербайджана, были проведены памятные мероприятия.
Армия
2 февраля 2025 г. 18:36
В Азербайджане почтили память шехидов Отечественной войны

В память о Замине Аллахверди оглу Мамедове и Мураде Теймуршах оглу Мамедли, павших за территориальную целостность Азербайджана, были проведены памятные мероприятия.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, в церемониях приняли участие представители ведомства, члены семей шехидов, их близкие, курсанты, боевые товарищи и другие гости. Участники почтили минутой молчания память Общенационального лидера Гейдара Алиева, а также шехидов, отдавших жизни за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Выступавшие рассказали о достойном жизненном и боевом пути шехидов, их интересе к военному делу, дисциплине и ответственности во время учебы в общеобразовательных и специализированных военных учебных заведениях.

В ходе мероприятий была отмечена решающая роль боевых операций, проведенных под руководством Верховного главнокомандующего, в восстановлении территориальной целостности страны, а также мужество и героизм, проявленные азербайджанскими военнослужащими.

Затем были продемонстрированы фотографии и видеоматериалы, отражающие различные моменты жизни и службы шехидов.

Члены семей шехидов выразили благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за оказываемое внимание и заботу, а также за увековечение памяти павших героев.

В завершение церемонии прозвучали стихи, посвященные шехидам, а также музыкальные произведения, воспевающие патриотизм и героизм.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhidlərin xatirəsi anılıb

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