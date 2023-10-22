В Азербайджане почтили память шехидов Отечественной войны

В Азербайджане почтили память шехидов Отечественной войны Рамиза Гасымова, Сабухи Оруджева, Назима Кирхларова и Национального героя Азербайджана Шукюра Гамидова, которые отдали свои жизни за освобождение наших земель от оккупации.

В Азербайджане почтили память шехидов Отечественной войны Рамиза Гасымова, Сабухи Оруджева, Назима Кирхларова и Национального героя Азербайджана Шукюра Гамидова, которые отдали свои жизни за освобождение наших земель от оккупации.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, в рамках памятных церемоний военнослужащие посетили могилы шехидов, встретились с их родственниками и поинтересовались их заботами.

В мероприятиях также приняли участие представители Министерства обороны и общественности, члены семей, родственники и боевые товарищи шехидов, сотрудники Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, а также другие гости.

Выступившие на мероприятиях рассказали об исторической победе азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, а также о примерах героизма и мужества, проявленных нашими храбрыми сыновьями в других успешных боевых операциях.