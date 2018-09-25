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Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане планируется начать производство нового беспилотного летательного аппарата Pegasus 120.

Как сообщает Report, модель этого беспилотника была представлена на открывшейся сегодня в Баку 3-ей Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2018.

Ожидается, что беспилотник будет производиться в Азербайджане на предприятии Azad Systems совместно с израильской компанией Aeronautics.

Pegasus 120 - это квадрокоптер, предназначенный для перевозки логистических грузов военного или гражданского назначения. Он может поднимать груз до 75 кг, перевозить грузы на расстояния до 40 км и находится в воздухе при полной загрузке до 45 минут.