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В Азербайджане отмечен день создания Н-ской воинской части

В Азербайджане отмечен день создания Н-ской воинской части В соответствии с планом мероприятий на 2023 год, состоялось мероприятие по случаю 2-й годовщины создания Н-ской воинской части.
Армия
24 декабря 2023 г. 13:53
В Азербайджане отмечен день создания Н-ской воинской части

В соответствии с планом мероприятий на 2023 год, состоялось мероприятие по случаю 2-й годовщины создания Н-ской воинской части.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности нашей Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Участникам мероприятия было рассказано об истории создания и боевом пути воинской части. Было отмечено, что воинская часть с момента своего создания всегда мужественно сражалась за территориальную целостность Азербайджана. За достойное выполнение поставленных задач по защите нашей Родины десятки военнослужащих воинской части были награждены различными орденами и медалями Азербайджанской Республики.

Выступившие на церемонии поздравили Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева с днем рождения и подчеркнули, что празднование 2 года назад главой государства своего дня рождения вместе с коммандос вызвало большой энтузиазм среди личного состава Азербайджанской армии и всегда вспоминается с гордостью.

Личному составу воинской части были переданы поздравления министра обороны и других представителей руководящего состава. Было подчеркнуто, что под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева Азербайджанская армия укрепляется день ото дня, повышается её боеспособность, была отмечена готовность и способность нашей армии неусыпно стоять на страже территориальной целостности Азербайджана.

Затем группа военнослужащих, отличившихся на военной службе, была награждена почетными грамотами и ценными подарками.

Праздничное мероприятие завершилось концертной программой и торжественным проходом личного состава перед трибуной.

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Версия на азербайджанском языке Фото“N” saylı hərbi hissənin yaranması günü qeyd olunub

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