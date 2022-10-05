В Азербайджане начинается прием на курсы подготовки офицеров запаса

Начинается очередной прием на курсы подготовки офицеров запаса.

Начинается очередной прием на курсы подготовки офицеров запаса.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Граждане Азербайджана не старше 30 лет, имеющие высшее образование, завершившие срочную действительную военную службу и желающие поступить на действительную военную службу, до 22 октября могут обратиться в приемную комиссию, действующую в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии.

С курсантами, успешно прошедшими курсы подготовки офицеров запаса, заключается договор о зачислении на действительную военную службу с присвоением воинского звания лейтенант, они назначаются на должности в соответствии со специальностью.