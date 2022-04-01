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В Азербайджане начался весенний призыв в армию

В Азербайджане начался весенний призыв в армию С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается отправка призывников на действительную военную службу.
Армия
1 апреля 2022 г. 10:33
В Азербайджане начался весенний призыв в армию

С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается отправка призывников на действительную военную службу.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по мобилизации и призыву.

С 1 по 30 апреля 2022 года на срочную действительную военную службу будут призваны граждане Азербайджанской Республики 2004 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1987-2003 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

Проводы новобранцев проводятся с соблюдением решений и рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров в связи с пандемией COVID-19.

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