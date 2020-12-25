О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане начался процесс поэтапной демобилизации

В Азербайджане начался процесс поэтапной демобилизации Военнослужащие с учетом их возрастного ценза будут демобилизованы поэтапно и в соответствии со сроками увольнения
Армия
25 декабря 2020 г. 15:30
В Азербайджане начался процесс поэтапной демобилизации
0 : 00
0 : 00

Министр обороны подписал соответствующий приказ во исполнение распоряжения президента Азербайджанской Республики "О демобилизации" в Азербайджанской армии.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

Согласно приказу, военнослужащие, призванные на военную службу на основании распоряжения президента Азербайджана от 28 сентября, будут поэтапно демобилизованы с 25 декабря текущего года по 15 апреля 2021 года.

Военнослужащие с учетом их возрастного ценза будут демобилизованы поэтапно и в соответствии со сроками увольнения.

Следует отметить, что денежное довольствие офицеров и гизирей состоит из должностных окладов, окладов по воинским званиям и других надбавок с учетом занимаемых ими воинских должностей, с применением коэффициентов прироста, установленных для воинских частей, в которых они проходят службу. Солдатам и чавушам помимо их должностных окладов, назначенных в том же порядке, выплачивается ежемесячное довольствие в размере 360 манатов.

Общественность будет периодически информирована о демобилизации.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılmışların tərxis edilməsinə başlanılıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
23 декабря 2020 г. 13:19
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
21 декабря 2020 г. 01:23
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
22 декабря 2020 г. 16:22
Умер племянник Эрдогана
Умер племянник Эрдогана
20 декабря 2020 г. 23:15
Дорогу Горис-Кафан будут охранять также и азербайджанские пограничники
Дорогу Горис-Кафан будут охранять также и азербайджанские пограничники
20 декабря 2020 г. 01:30
В Баку завели уголовное дело на мать, выбросившуюся вместе с детьми из окна
В Баку завели уголовное дело на мать, выбросившуюся вместе с детьми из окна
21 декабря 2020 г. 14:07
Потери Армении в войне растут
Потери Армении в войне растут
20 декабря 2020 г. 23:40
Президент Турции: Они не могут смириться с победой в Карабахе
Президент Турции: Они не могут смириться с победой в Карабахе
23 декабря 2020 г. 15:03
В Шуше погиб российский офицер
В Шуше погиб российский офицер
18 декабря 2020 г. 22:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi