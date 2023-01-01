В Азербайджане начался очередной призыв на военную службу

С сегодняшнего дня в Азербайджане началась очередная отправка призывников на действительную военную службу.

С сегодняшнего дня в Азербайджане началась очередная отправка призывников на действительную военную службу.

Как сообщает Report, на основании распоряжения президента Азербайджана в соответствии с установленным графиком начата отправка на места службы граждан Азербайджанской Республики 2005 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1988-2004 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

Процесс продлится до 30 января.